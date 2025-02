POL-SE: Wedel - Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls im Begegnungsverkehr an Ampel - Fahrradfahrerin leicht verletzt

Quickborn (ots) - Am heutigen Morgen (13.02.2025) ist es gegen 09:25 Uhr auf der Bundesstraße 4 zwischen Bilsen und Quickborn zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Mercedes von der Fahrbahn abkam und sich überschlug. Die Polizei erinnert in diesem Zusammenhang an die Winterreifenpflicht bei winterglatter ...

