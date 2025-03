POL-FR: Lörrach: Fahrrad fällt gegen geparktes Auto - Verantwortlicher gesucht

Freiburg (ots) - Ein 54-jähriger Motorradfahrer befuhr am Mittwoch, 19.03.2025, gegen 14:45 Uhr, die Klettgaustraße in Bechtersbohl in aufsteigender Richtung. Aus bislang unbekannten Gründen verlor er die Kontrolle über das Motorrad, stürzte auf die Fahrbahn und rutschte gegen eine Mauer am rechten Fahrbahnrand. Der 54-Jährige verletzte sich leicht und wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am ...

