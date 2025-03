Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rickenbach: Unfall im Begegnungsverkehr - Fahrer mutmaßlich übermüdet

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmorgen, 20.03.2025 gegen 06:15 Uhr, ist auf der Kreisstraße 6537 bei Rickenbach-Strick ein Autofahrer auf die Gegenfahrbahn geraten. Ein 37jähriger Autofahrer war auf der Kreisstraße unterwegs. Im Kurvenbereich geriet der Autofahrer mutmaßlich in Folge Müdigkeit nach links in den Gegenverkehr. Es kam zum Zusammenstoß mit dem 70jährigen Pkw-Lenker, welcher ihm ordnungsgemäß entgegenkam. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Auf Grund ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr im Einsatz. Der Führerschein des 37Jährigen wurde einbehalten. Nach Abschluss der Ermittlungen wird Anzeige vorgelegt.

