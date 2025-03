Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Pkw streift Fußgänger und entfernt sich - Auto gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 20.03.2025, gegen 19:25 Uhr, ist ein Fußgänger in der Dorfstraße in Lörrach-Tüllingen von einem Pkw angefahren worden und hat sich von der Örtlichkeit entfernt. Der unbekannte Autofahrer war auf der Dorfstraße unterwegs. Da Gegenverkehr kam, musste der Autofahrer in eine Parklücke ausweichen. Dort wäre er mit seinem rechten Außenspiegel gegen einen 40jährigen Fußgänger geprallt, welcher hierbei leicht verletzt wurde. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt fort. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weinroten Achtsitzer mit deutschen Kennzeichen handeln. Das Polizeirevier Lörrach, 07621 176-0, bittet um Zeugenhinweise.

