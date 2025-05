Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Schlierbach - Fenster aufgehebelt und eingestiegen

In der Nacht auf Donnerstag brachen Unbekannte in eine Firma in Schlierbach ein.

Ulm (ots)

In der Zeit zwischen 17.30 Uhr und 9 Uhr hebelten Unbekannte ein Fenster an der Gebäuderückseite einer Firma in der Siemensstraße auf. In einem Wertstattregal fanden sie hochwertige Metallrohlinge, die bereits in Kartons und Tüten verpackt waren. Davon stahlen sie eine größere Anzahl. Der Abtransport dürfte wohl mit einem Transporter erfolgt sein. Damit flüchteten die Einbrecher unerkannt. Die Polizei Uhingen (Tel. 07161/9381-0) nahm die Ermittlungen auf und sicherte Spuren.

Vorbeugung:

Die Polizei bietet viele Tipps, wie man sich als Privatperson oder Firmeninhaber gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Dazu gibt es bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

