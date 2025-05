Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Attenweiler - Auto streift Fußgänger

Zu einem Unfall zwischen einem vorbeifahrenden Auto und einem Tierführer ist es am Donnerstag in Attenweiler gekommen.

Der Unfall ereignete sich gegen 12 Uhr in der Antoniusstraße. Dort war ein 62-Jährgier mit seinem Pferd und Hund zu Fuß unterwegs. Wie der Senior später der Polizei berichtete, lief er am rechten Fahrbahnrand, als sich von hinten aus Richtung Hausen ein Auto näherte. Der Ford SUV hatte den Tierführer bei der Vorbeifahrt wohl mit dem rechten Außenspiegel am linken Ellenbogen gestreift. Die gleichaltrige Autofahrerin hielt an und schaute nach dem Fußgänger. Dabei sei die Fahrerin wohl lauthals und mit dem Handy filmend auf den 62-Jährigen zugegangen, so die Polizei weiter. Die Frau gab bei der späteren Befragung an, dass der Tierführer wohl mit der Faust gegen den Außenspiegel geschlagen hätte. Die Polizei Biberach hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft nun den Sachverhalt, wie er sich zugetragen haben dürfte. Zeugen sind nicht vorhanden. Der 62-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen am linken Ellenbogen zu. Er begab sich im Anschluss an die Unfallaufnahme selbst in ärztliche Behandlung. Die Ermittlungen dauern an.

