Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Vier Tatverdächtige nach Raubstraftaten in Haft

Ludwigshafen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Nach umfangreichen und intensiven Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Polizei Ludwigshafen zu verschiedenen Raubstraftaten befinden sich mittlerweile zwei 15-Jährige, ein 16- und ein 17-Jähriger in Haft.

Nach den bisherigen Ermittlungen stehen drei der Jugendlichen im Alter von 15, 16 und 17 Jahren im Verdacht, am 06.02.2025 gegen 19:30 Uhr, in Ludwigshafen, gemeinsam eine räuberische Erpressung begangen zu haben. Hierbei forderten sie unter Androhung von Gewalt die Herausgabe von Bargeld und erpressten von zwei Jugendlichen 85 Euro. Der 15-Jährige wurde bei den Fahndungsmaßnahmen in Tatortnähe von Polizeikräften auf Grund eines bestehenden Untersuchungshaftbefehls verhaftet. Dieser wurde zuvor von der Staatsanwaltschaft beantragt und am 05.02.2025 erlassen, da er dringend verdächtig ist, am 19. und 24. Januar 2025 an zwei Raubstraftaten beteiligt gewesen zu sein.

Der 15-jährige Tatverdächtige wurde am 07.02.2025 dem Haftrichter vorgeführt, der den Untersuchungshaftbefehl in Vollzug setzte. Er wurde anschließend in eine Jugendstrafanstalt gebracht. Der 15- und der 16-Jährige stehen zudem im Verdacht, am selben Tag (06.02.2025), gegen 12:30 Uhr, in Ludwigshafen einen 19-Jährigen ausgeraubt zu haben.

Der 16- und der 17-Jährige sind den Ermittlungen zufolge darüber hinaus verdächtig, am 24.02.2025 in Ludwigshafen-Mitte eine weitere versuchte Raubstraftat verübt zu haben. Während der 16-Jährige mutmaßlich einem 21-Jährigen mit der Faust ins Gesicht schlug, durchsuchte vermutlich der 17-Jährige diesen anschließend nach Wertgegenständen. Beide Tatverdächtige flüchteten ohne Beute.

Der 16-Jährige ist ferner verdächtig, am 20.03.2025 in Limburgerhof mit zwei weiteren noch unbekannten Mittätern eine versuchte schwere räuberische Erpressung begangen zu haben. Hierbei schlug er vermutlich einem 17-Jährigen ins Gesicht und bedrohte den Jugendlichen mit einem Messer, um an Bargeld zu gelangen. Die Täter flüchteten ohne Beute.

Darüber hinaus sind der 17-Jährige und sowie der zweite 15-Jährige verdächtig, am 11.03.2025 in Bürstadt gemeinsam mit einem weiteren 16-Jährigen von einem 14-Jährigen 30 Euro Bargeld geraubt zu haben. Dabei wurde der 14-Jährige auch ins Gesicht geschlagen. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen wurden die Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Da der 15-Jährige unter Bewährung stand, wurde dieser auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal am Folgetag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts des Raubes. Als Haftgrund wurde Wiederholungsgefahr angenommen. Auch dieser Jugendliche kam in eine Jugendstrafanstalt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal wurden zudem gegen den 16- und den 17-Jährigen wegen des dringenden Tatverdachts des Raubes und der räuberischen Erpressung und der zu begründenden Wiederholungsgefahr Untersuchungshaftbefehle erlassen.

Der 16-jährige Tatverdächtige wurde am 21.03.2025, der 17-Jährige am 22.03.2025 von Polizeikräften verhaftet und jeweils dem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte die Haftbefehle in Vollzug. Beide Jugendlichen wurden in Jugendstrafanstalten gebracht.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und der Polizei Ludwigshafen dauern weiter an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell