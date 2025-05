Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Vom Fahrrad gestürzt

Am Dienstag stürzte ein 74-jähriger Pedelec-Fahrer in Ulm-Wiblingen.

Ulm (ots)

Der 74-Jährige fuhr gegen 15.00 Uhr auf dem Radweg von der Donautalstraße in Richtung Burgauer Weg. Der Pedelec-Fahrer stieß mit seinem Lenker gegen einen Sperrpfosten und stützte. Glücklichweise fuhr ein Arzt hinter ihm, welcher direkt Erste Hilfe leistete und den Notruf wählte. Der Rettungsdienst verbrachte den Radler in eine umliegende Klinik. Das Polizeirevier Ulm-West nahm den Unfall auf. Der Schaden am Cube wird auf etwa 100 Euro geschätzt.

