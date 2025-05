Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Zeugen nach Beleidigung und Körperverletzung

Am Mittwoch kam es in der Linie 4 in Ulm zu einer Auseinandersetzung.

Ulm (ots)

Der Vorfall fand um 10.59 Uhr in der Linie 4 in Richtung zur Haltestelle Ostplatz statt. Der 37-jährige Tatverdächtige saß im Bus. Der bislang unbekannte Geschädigte stand zwischen den Sitzreihen. Der Unbekannte wurde durch den 37-Jährigen auf deutsch und russisch massiv beleidigt und mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen. Der Geschädigte versuchte noch am Ostplatz den Tatverdächtigen festzuhalten. Dieser floh zunächst, konnte jedoch durch eine weitere Person festgehalten werden. Das Polizeirevier Ulm-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten. Außerdem suchen sie nach dem bislang unbekannten Geschädigten. Dieser wird als etwa 70-Jahre alt und Brillenträger mit einer Brille ohne Rahmen beschrieben. Während des Vorfalls trug dieser eine graue Strickweste und eine graue Schildmütze. Der Mann hat einen hellen Oberlippenbart und sprach schwäbisch. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter der 0731 188 3312 mit dem Polizeirevier Ulm-Mitte in Verbindung zu setzten.

