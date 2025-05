Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Verirrte Schlange

Als harmlos stellte sich eine Natter am Dienstag in Geislingen heraus.

Bild-Infos

Download

Ulm (ots)

Eine Zeugin teilte die etwa 50 cm lange Schlange gegen 14 Uhr in der Sedanstraße mit. Da nicht bekannt war, um was für eine Schlange es sich handelte, rückte die Feuerwehr an und fing diese fachmännisch ein. In weiterer Folge wurde mit der Wilhelma in Stuttgart Rücksprache gehalten. Von dort aus wurde mitgeteilt, dass es sich um eine heimische Schlingnatter handelte. Die wurde im Anschluss wieder im Wald freigelassen.

+++++++ 1024457 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell