Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Dienstellenleiter der Wasserschutzpolizeistation Ludwigshafen in den Ruhestand verabschiedet

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

In einer kleinen Feierstunde wurde der Dienststellenleiter der Wasserschutzpolizeistation Ludwigshafen, Herr Erster Polizeihauptkommissar (EPHK) Thomas Schmitt mit Ablauf des Monats April in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Der Polizeipräsident des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik, Herr Philipp Römer und die Leiterin der Abteilung Wasserschutzpolizei, Frau Polizeidirektorin Katja Falken stein würdigten seine Verdienste und händigten Herrn Schmitt die Ruhestandsurkunde aus. Mit seinem Eintritt in den Polizeidienst des Landes Rheinland-Pfalz im August 1980 kann Herr EPHK Thomas Schmitt auf eine fast 45-jährige Dienstzeit zurückblicken, in der er viele polizeiliche Stationen durchlief. Zur Wasserschutzpolizei wechselte er am 1. September 1991. Nach einer Verwendung im Wechselschichtdienst und seinem anschließenden Aufstieg in den gehobenen Polizeidienst , wurde er als Dienstgruppenleiter eingesetzt. Weitere Verwendungen im damaligen Führungsstab bei der Wasserschutzpolizei und an der Wasserschutzpolizeischule in Hamburg als Fachlehrer folgten, ehe er im April 2013 mit der Leitung der Wasserschutzpolizeistation Ludwigshafen betraut wurde. Herr Polizeipräsident Philipp Römer dankte Herrn Schmitt für die jahrelange gute Zusammenarbeit sowie sein Engagement und wünschte dem zukünftigen Pensionär für seinen neuen Lebensabschnitt alles Gute und stets die bekannte "Handbreit Wasser unter dem Kiel". Bis zu einer Neubesetzung der Stationsleitung, wird sein bisheriger Vertreter, Herr Polizeihauptkommissar Marco Schubert die Geschicke der Station Ludwigshafen leiten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik, übermittelt durch news aktuell