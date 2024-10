Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Münsterstraße, Altes Zollhaus/Polizei informiert am 12.10. rund um den Einbruchschutz

Coesfeld (ots)

Die dunkle Jahreszeit steht vor der Tür - und nicht nur diese: Auch Einbrecher können vor Ihrer Tür stehen. Damit sie auch dort bleiben und nicht in Ihr Zuhause eindringen können, informieren A. Nitz und U. Twiehoff vom Kommissariat Prävention/Opferschutz über technische Sicherungsmöglichkeiten rund um Ihr Zuhause. Wir stellen die Möglichkeiten technischer Sicherungen am 12.10.24 in einem Vortrag um 10:30 Uhr im Alten Zollhaus Senden, Münsterstraße 12, dar. Der Fachvortrag dauert ca. 60 Minuten. Anschließend stehen Ihnen die Referenten für weitere Fragen zur Verfügung. Wir laden Sie herzlich ein, sich an diesem Tag ohne Voranmeldung zu informieren.

