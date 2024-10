Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden-Bösensell, Im Südfeld/Geparkten VW beschädigt und geflüchtet

Coesfeld (ots)

Ein unbekannte Verkehrsteilnehmer beschädigte am Mittwoch (02.10.) zwischen 04.30 Uhr und 17.30 Uhr einen grauen VW, der im Industriegebiet im Bereich eines Wendehammers am Fahrbahnrand geparkt war. Die Fahrerseite wurde großflächig verkratzt und eingedrückt, auch zwei Seitenscheiben zerbrachen. Insgesamt entstand Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich, trotzdem entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Am beschädigten Fahrzeug wurden Fremdlack und weitere Spuren gesichert. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüdinghausen unter der Nummer 02591-7930 entgegen.

