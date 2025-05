Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Autoscheibe eingeschlagen

Am Dienstag gelangte ein Mann nicht mehr in sein Auto.

Ulm (ots)

Ein Zeuge meldete gegen 17.15 Uhr einen Mann in der Olgastraße, der mit einem Stein auf ein Auto schlug. Eine Polizeistreife begab sich dorthin. An der Örtlichkeit konnte der 31-Jährige angetroffen werden. Er war der Besitzer des besagten Audis. Sein Auto hatte sich verriegelt und ließ sich nicht mehr öffnen. Im Auto befanden sich die beiden Kleinkinder. Der Mann wusste sich nicht mehr anders zu helfen und schlug eine Seitenscheibe an seinem Auto ein. Die Kinder kamen nicht zu Schaden.

