POL-UL: (HDH) Steinheim am Albuch - Betrunken unterwegs

Eine mutmaßlich alkoholisierte Autofahrerin war am Dienstag auf der A7 bei Vöhringen (Lkrs. Neu-Ulm) aufgefallen.

Die Fahrerin konnte wenig später in Steinheim a. Albuch betrunken angetroffen werden.

Gegen 9.30 Uhr teilte ein Zeuge der Polizei mit, dass auf der A7 bei Vöhringen (km 854) ein Auto vor ihm unterwegs sei. Das würde in Schlangenlinien fahren und auch andere Verkehrsteilnehmer hätten wegen dem Jeep schon bremsen und ausweichen müssen. Mit einem Lkw sei es wohl schon zu einem Beinaheunfall gekommen. Der Zeuge handelte richtig und verständigte die Polizei. Die fahndete sofort mit dem bekannten Kennzeichen nach dem Auto und dem Fahrenden. Allerdings konnte das verdächtige Fahrzeug nicht mehr fahrend auf der A7 festgestellt werden. Eine Fahndung auf der Autobahn verlief zunächst erfolglos. Gegen 10.45 Uhr stellten die Beamten der Polizei Heidenheim den Jeep in Steinheim a. Albuch an der Halteranschrift fest. Die Personenbeschreibung passte auf die 65-Jährige, die bereits zuhause war und den Polizisten die Tür öffnete. Den Verdacht des Zeugen bestätigte ein Alkoholtest der Polizei. Demnach hatte die Seniorin deutlich zu viel Alkohol intus. Sie musste nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Blutproben abgeben. Einen Führerschein hatte die 65-Jährige nicht mehr. Denn der wurde ihr bereits vor Jahren behördlich entzogen.

Info: Mit einer Teilnahme am Straßenverkehr im berauschten Zustand gefährden sich Verkehrsteilnehmer nicht nur selbst, sondern insbesondere auch andere unbeteiligte Verkehrsteilnehmer. Um Gefährdungen und Schädigungen zu vermeiden, sollte ein Fahrtantritt unter allen Umständen nur im "nüchternen" Zustand erfolgen.

