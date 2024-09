Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Bundespolizei Waidhaus lässt am Wochenende dreimal die Handschellen klicken

Bild-Infos

Download

Waidhaus (ots)

Waidhaus - Beamte der Bundespolizeiinspektion Waidhaus haben am vergangenen Wochenende (31. August - 1. September) an der A6 in Waidhaus drei gesuchte Straftäter festgenommen. Ein per Haftbefehl gesuchter Mann sitzt nun in der Justizvollzugsanstalt Weiden.

Am Samstagvormittag stellten die Beamten der Bundespolizei an der A6 in Waidhaus einen gesuchten Verkehrssünder fest. Der 30-jährige Rumäne wurde wegen nicht bezahlter Justizschulden von der Staatsanwaltschaft Kleve mittels Haftbefehles gesucht. Das Amtsgericht Kleve hatte ihn bereits im September 2023 wegen Trunkenheit im Verkehr zu einer Geldstrafe in Höhe von 750 Euro verurteilt. Diese bezahlte er nun an der Grenzkontrollstelle der Bundespolizei an der A6 in Waidhaus und entging somit der im Haftbefehl angeordneten Ersatzfreiheitsstrafe. Gleich zwei gesuchte Straftäter strandeten am Sonntag bei der Bundespolizei in Waidhaus. Eine 26-jährige Rumänin hatte gleich zwei Rechnungen mit dem Amtsgericht Stuttgart Bad-Cannstatt offen. Sie wurde durch das Gericht in zwei Verfahren wegen Diebstahls zu Geldstrafen in Höhe von insgesamt 600 Euro verurteilt. Da sie der Justiz ihre Geldstrafe bislang schuldig blieb, hatte die Staatsanwaltschaft Stuttgart zwei Haftbefehle gegen die Rumänin erlassen. Diese vollstreckten nun Beamte der Bundespolizei in Waidhaus. Die 26-Jährige bezahlte ihre Justizschulden und konnte somit auf freiem Fuß verbleiben und weiterreisen. Anders erging es einem 45-jährigem Bulgaren am Sonntagnachmittag. Er sitzt nun seine im Haftbefehl angeordnete Ersatzfreiheitsstrafe in der Justizvollzugsanstalt Weiden ab. Fahnder der Bundespolizeiinspektion Waidhaus kontrollierten ihn bei Grenzkontrollen an der A6 und stellten ein Haftbefehl bei dem Osteuropäer fest. In einem Verfahren des Amtsgerichts München im November 2020 sah es das Gericht als erwiesen an, dass der Bulgare Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte geleistet hatte und brummte ihm eine Gelstrafe in Höhe von 1.500 Euro auf. Grenzbeamte der Bundespolizei Waidhaus vollstreckten den daraus resultierenden Haftbefehl der Staatsanwaltschaft München an der A6 in Waidhaus. Da der 45-Jährige seine Justizschulden nicht bezahlten konnte, lieferten ihn die Beamten zur Verbüßung der im Haftbefehl angeordneten Ersatzfreiheitsstrafe in die Justizvollzugsanstalt Weiden ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell