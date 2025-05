Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Vor Einbruch festgenommen

Mit Einbruchswerkzeug im Gepäck nahm die Polizei am Mittwoch einen 53-Jährigen in Ulm fest.

Ulm (ots)

Gegen 2.20 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei. Er sah, wie ein zunächst Unbekannter um sein Haus in der Ochsengasse schlich. Beim Eintreffen der Polizei versteckte sich der 53-Jährige zwischen Autos. Beim Erkennen der Polizei flüchtete er. Er war maskiert und hatte einen Geißfuß und weiteres Einbruchswerkzeug bei sich. Das warf er auf seiner Flucht weg. In der Erlenbachstraße konnte er eingeholt und festgenommen werden. Seiner Festnahme widersetzte er sich. Dabei erlitten zwei Polizisten leichte Verletzungen. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 53-jährige Wohnsitzlose schon in der Vergangenheit wegen Einbruchsdelikte in Erscheinung getreten ist. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam der Mann wieder auf freien Fuß.

