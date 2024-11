LPI-J: Hilfe missverstanden

Apolda (ots) - In der Nacht zum Montag versuchte ein bislang unbekannter Täter in eine Wohnung in der Dobermannstraße in Apolda einzubrechen. Der Einbruchsversuch erfolgte über das Badezimmerfenster. Da der Bewohner seine Badezimmertür abgeschlossen hatte, konnte der Täter glücklicherweise nicht weiter in das Haus vordringen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden. (Tel.: 03644/541-0). Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

