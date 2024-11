Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kupferkabel gestohlen

Apolda (ots)

Aus einem leerstehenden Gebäude in der Reuschelstraße in Apolda haben ein oder mehrere Unbekannte diverse Kupferkabel und Kupferrohre im Wert von ca. 3500 Euro gestohlen. Der Diebstahl hat in der Zeit zwischen dem 13.11.2024 und dem 17.11.2024 stattgefunden. Hinweise zum Tathergang nimmt die Polizeiinspektion Apolda entgegen. (Tel.: 03644/541-0).

