Ulm (ots) - In der Zeit zwischen 22 Uhr und 6 Uhr hebelten Unbekannte ein Fenster an einer Firma in der Siemensstraße auf. Dann stahlen sie aus der Halle der Fabrik eine größere Menge an hochwertigen Metallrohlingen und Werkzeugen. Der Abtransport dürfte wohl mit einem Transporter erfolgt sein. Damit flüchteten ...

