Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Trickdiebstahl in Fußgängerzone

Grünstadt (ots)

Am Dienstag den 22.10.2024 gegen 16:00 Uhr fand eine 78-jährige Frau aus Grünstadt in der Fußgängerzone in Grünstadt auf dem Boden einen Ring und eine Kette. In diesem Moment wurde sie von der Seite von einem Mann angesprochen, welcher den Schmuck dann aufhob und äußerte, dass dieser aus Gold sei. Der Mann verwickelte die Grünstadterin in ein Gespräch. Hierbei legte er ihr den Ring an und hängte ihr die Kette um den Hals und äußerte, dass der Schmuck ihr gut stehen würde und sie diesen doch behalten solle. Da der Frau die Situation unangenehm war, bat sie den Mann, den Schmuck wieder abzumachen. Der Mann ging dann aber einfach weiter. Ca. eine Stunde nach diesem Vorfall bemerkte die Geschädigte, dass ihr getragener Schal offen war und ihre eigene Halskette, welche tatsächlich aus Gold ist, fehlte. Die Geschädigte kann den Täter wie folgt beschreiben: Mann, 35-40 Jahre alt, 170-175 cm groß, kräftige/ sportliche Statur, dunkle Haare, Mütze, dunkle Jeans, graue-grüne Jacke. Bei dem Schmuck des Trickdiebes handelt es sich um Modeschmuck von geringem Wert, welcher sichergestellt wurde. Die entwendete Halskette der Geschädigten hat hingegen einen Wert von 700 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Grünstadt.

