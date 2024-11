Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Hund schreckt Einbrecher auf

Recklinghausen (ots)

Nach einem Einbruch in der Parkgasse bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Nach ersten Erkenntnissen kletterten bislang unbekannte Täter am Mittwochabend (20:00 Uhr) an einem Fallrohr an der Hausfassade hoch. So verschafften sie sich über ein geöffnetes Dachfenster Zutritt zum Wohnhaus. Zu diesem Zeitpunkt schlug der Hund der Eigentümer an und die Täter flüchteten. Diebesgut nahmen sie nicht mit. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Tel.: 0800/2361 111 zu melden

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell