Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Hoher Schaden bei Unfall auf Sythener Straße

Recklinghausen (ots)

Eine 30-jährige Autofahrer ist am Mittwochabend auf der Sythener Straße verunglückt. Die Frau aus Haltern am See war Richtung Lavesum unterwegs, gegen 18.55 Uhr kam sie aus unklarer Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die 30-Jährige wurde vorsorglich - zur Untersuchung - ins Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen wurde die Frau leicht verletzt. Am Auto entstand vermutlich Totalschaden, es musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 70.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell