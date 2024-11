Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Dorsten: Polizei bittet nach Unfallfluchten um Zeugenhinweise

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Auf einem Parkplatz an der Karl-Engelbert-Straße kam es zu einem Unfall mit Fahrerflucht. Ein dort abgestellter grauer Seat Ibiza wurde am Dienstag, 05.11.2024 im Zeitraum von 12:30 Uhr bis 13:10 Uhr durch einen unbekannten Fahrer beschädigt, wobei ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro entstand. Bei dem Unfallverursacher soll es sich um einen Mann in einem weißen Transporter mit Aufschrift handeln. Weitere Hinweise liegen nicht vor.

Dorsten:

Am Dienstagmittag beschädigte ein unbekannter Autofahrer zwischen 14:00 Uhr und 16:30 Uhr einen geparkten BMW Mini auf der Clemens-August-Straße in Dorsten. Das Auto stand direkt vor einer Fahrbahnverengung mit Warnbake. Der entstandene Sachschaden an der linken Fahrzeugseite wird auf ca. 4.000 Euro geschätzt. Hinweise auf einen Verursacher liegen nicht vor.

Zeugen, die Angaben zu den Unfällen machen können, werden gebeten sich unter der Tel. 0800/2361 111 zu melden.

