POL-WOB: Raub unter Vorhalt eines Messers - 17-jähriger Wolfsburger wird Opfer dreier jugendlicher Täter - Bargeld entwendet

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Stadtmitte, Maximiian-Kolbe-Weg 21.10.2024, 19.25 Uhr Am Montagabend versuchten zwei unbekannter Täter einer 17-Jährigen Wolfsburgerin in der Innenstadt das Fahrrad zu rauben. Nur durch couragiertes Eingreifen von Zeugen konnte die Tat verhindert werden. Die Schülerin hatte ihr Zweirad an einem Fahrradständer im Maximilian-Kolbe-Weg angeschlossen. Als sie nach einiger Zeit zurückkam, ...

