POL-HAM: Ermittlungserfolg: Einbrecher in Untersuchungshaft

In Untersuchungshaft sitzt seit Mittwochnachmittag, 19. Juni, ein mutmaßlicher Einbrecher, der gemeinsam mit zwei Mittätern in der Nacht auf Montag, 20. Mai, in einem Restaurant am Flugplatz an der Seeburger Straße Beute machte.

Die Tatverdächtigen hebelten ein Fenster auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Hier durchwühlten sie Schränke und weitere Behältnisse. Was die Männer offensichtlich nicht erkannten: eine Videokamera zeichnete das Tatgeschehen auf. Gemeinsam schleppten sie einen PC, einen Monitor mit Drucker sowie eine Eismaschine und eine Vielzahl an Spirituosenflaschen aus dem Lokal.

Bislang konnte ein Tatverdächtiger ermittelt und am Montag von der Kriminalpolizei an seiner Wohnanschrift festgenommen werden. Aktuell wird geprüft, ob er noch für weitere Einbrüche und Diebstähle als Täter in Frage kommt. Bei ihm handelt sich um einen polizeibekannten und strafrechtlich erheblich in Erscheinung getretenen 45-Jährigen aus Hamm.

Die Ermittlungen zur Identifizierung der beiden Mittäter dauern an. Ein Haftrichter erließ antragsgemäß Untersuchungshaft gegen den Mann, der anschließend in eine JVA eingeliefert wurde.(hei)

