Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Portemonnaie entwendet

Ilmenau (ots)

Ein 53-Jährige tätigte gestern Morgen, gegen 09.20 Uhr ihre Einkäufe in einem Supermarkt in der Ratsteichstraße. Hierbei entwendete eine unbekannte Person das Portemonnaie der Frau aus deren Jackentasche und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Der Dieb nutzte nach ersten Erkenntnissen einen (wahrscheinlich) silbergrauen Audi mit einem Kennzeichen mit gelben Buchstaben. Der 53 Jahre alten Frau entstand ein finanzieller Schaden von ungefähr 100 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0056688/2025) entgegen. Die Polizei weist darauf hin: Um sich vor Taschendieben zu schützen, achten sie auf ausreichend Abstand zu fremden Personen. Tragen Sie Bargeld sowie Zahlungskarten in verschiedenen, verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung möglichst nah am Körper. Bewahren Sie die PIN Ihrer Zahlungskarten nicht in Ihrem Portemonnaie oder Ihrer Handtasche auf. Lernen Sie sie möglichst auswendig. Achten Sie besonders im Gedränge auf Ihre Wertsachen und Taschen. Weitere Informationen zum Thema erhalten Sie unter https://polizei-be ratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/. (jd)

