POL-PPMZ: Kontrollstelle in der Mombacher Straße

Mainz (ots) - Die Kriminalpolizei der Polizei Mainz hat die Ermittlungen zur Brandursache, nach dem Brand am Dienstagabend gegen 18 Uhr in einer Dönerimbiss am Frauenlobplatz in Mainz, aufgenommen. Unmittelbar nach dem Brand wurde der Brandort verschlossen und versiegelt um unberechtigtes Betreten zu verhindern. Grundsätzlich werden Brandorte durch Brandermittler der ...

mehr