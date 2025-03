Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (219) Schwerer Verkehrsunfall im Bereich Thalmässing - 35-jährige Frau im Krankenhaus verstorben

Thalmässing (ots)

Wie mit Meldung 218 berichtet, ereignete sich am Freitagvormittag (28.02.2025) auf der Staatsstraße 2225, auf Höhe Thalmässing (Lkrs. Roth), ein schwerer Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Eine der beiden Beteiligten erlag in Folge des Unfalls ihren schweren Verletzungen. Gegen 11:45 Uhr befuhr der Fahrer eines Audi A4 die Staatsstraße von Thalmässing kommend in Richtung Alfershausen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es auf Höhe Thalmässing zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Seat Ibiza.

Sowohl der 21-jährige Fahrer des Audi als auch die 35-jährige Fahrerin des Seat erlitten lebensgefährliche Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte die beiden Verletzten in umliegende Krankenhäuser.

Die 35-jährige Frau erlag am Wochenende im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen.

Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang führt die Polizeiinspektion Hilpoltstein.

Erstellt durch: Janine Mendel

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell