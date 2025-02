POL-MFR: (218) Schwerer Verkehrsunfall im Bereich Thalmässing

Nürnberg (ots) - Am kommenden Sonntag (02.03.2025) findet der Nürnberger Faschingsumzug statt. Hierdurch wird es zu Verkehrssperrungen kommen. Verkehrsteilnehmer müssen mit Beeinträchtigungen rechnen. Der Faschingsumzug startet um 13:00 Uhr in der Bayreuther Straße und führt dann durch die Innere Laufer Gasse, über den Theresienplatz und die Theresienstraße in ...

