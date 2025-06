Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Trickdieb bestiehlt 72-Jährige in der Mainzer Altstadt

Mainz (ots)

Eine 72-jährige Frau ist am Donnerstag, 12.06.2025, in der Lauterenstraße in der Mainzer Altstadt von einem Trickdieb bestohlen worden. Nach dem Einkaufen wurde die Frau gegen 12 Uhr von dem bislang unbekannten Mann angesprochen und gefragt, ob sie ihm Münzgeld wechseln könne. Als sie im Münzfach ihres Geldbeutels nachsah, griff der Mann plötzlich ebenfalls hinein. Neben dem Münzfach befand sich das Scheinfach mit mehreren Scheinen. Wie die Frau später bemerkte, entnahm der Trickdieb aus diesem 100 Euro.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell