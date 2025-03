POL-RZ: Zeugen gesucht nach Einbruch bei Reinbek

Ratzeburg (ots) - 03.März 2025| Kreis Stormarn | 27.02.2025 - Oststeinbek In den vergangenen Tagen ist es immer mal wieder zu Schockanrufen im Bereich der Polizeidirektion Ratzeburg gekommen, wobei die Täter oftmals erfolglos blieben. Dennoch ist es am Donnerstagabend (27.02.2025) in Oststeinbek zu einer Tat gekommen, bei der die Geschädigten ihren Schmuck als Kautionsbetrag übergeben habe. In diesem Fall gab sich der ...

mehr