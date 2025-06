Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Motorradsicherheitstag am 21. Juni 2025 in Osterode am Harz - Gemeinsam für mehr Sicherheit auf zwei Rädern

Northeim (ots)

Osterode (mil) - Unter dem Motto "Sicher auf dem Motorrad unterwegs" fand am Samstag, den 21. Juni 2025, der diesjährige Motorradsicherheitstag auf dem Parkplatz der Piller Group GmbH in Osterode am Harz statt.

Veranstaltet wurde der Aktionstag gemeinsam von der Polizeiinspektion Göttingen und Northeim in Kooperation mit weiteren Netzwerkpartnerinnen und -partnern.

Viele Motorradfahrerinnen und -fahrer aus der Region und darüber hinaus nutzten die Gelegenheit, sich rund um das Thema Sicherheit auf zwei Rädern zu informieren und weiterzubilden.

Teilnehmende sowie interessierte Besucherinnen und Besucher konnten bei den Johannitern ihr Wissen in Erster Hilfe auffrischen oder bei EPHK Jörg Eisebitt (Leiter der Kontrollgruppe Krad der PD Göttingen) die Lautstärke ihrer Motorräder messen lassen. Am Stand der Verkehrswacht bestand die Möglichkeit, seine Reaktionsgeschwindigkeit zu testen sowie bei kleinen Fahrsicherheitstrainings ihr Geschick unter Beweis zu stellen. Darüber hinaus fanden die Gäste vielfältige Informationen rund um das Thema Verkehrssicherheit sowie ein Glücksrad, bei dem es Nützliches für den Straßenverkehr zu gewinnen gab, am Stand der Prävention der Polizeiinspektionen Northeim und Göttingen. Für eine erfrischende Abkühlung stellte die freiwillige Feuerwehr Lasfelde Getränke bereit.

Die Veranstalter zeigten sich mit der Resonanz zufrieden und kündigten an, auch im nächsten Jahr wieder ein Zeichen für mehr Sicherheit im Straßenverkehr setzen zu wollen.

