Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Gießen und des Polizeipräsidiums Mittelhessen: Versuchter Überfall auf Juwelier - 2 Verdächtige festgenommen - U-Haft

Gießen (ots)

Gießen: Versuchter Überfall auf Juwelier - 2 Verdächtige festgenommen - U-Haft

Am Samstagmorgen kam es zu einem versuchten schweren Raub in der Innenstadt. Nach derzeitigen Erkenntnissen betraten drei Männer gegen 9.35 Uhr einen Juwelierladen in der Walltorstraße. Sie drängten eine Angestellte in den Laden, als diese gerade das Geschäft öffnen wollte. Zwei Zeugen wurden auf den Vorfall aufmerksam und versuchten, die Täter aufzuhalten. Diese flüchteten schließlich zu Fuß, wobei sie von den Zeugen zunächst verfolgt wurden. Einer der Flüchtigen verletzte einen der Zeugen, mutmaßlich mit einem spitzen Gegenstand, an der Hand, woraufhin die Zeugen die Verfolgung letztlich abbrachen. Beide Zeugen, die jeweils weiße Kleidung trugen, sind der Polizei namentlich bislang nicht bekannt, sie entfernten sich vor Eintreffen der Streifen.

Einsatzkräfte der Polizei fahndeten sofort nach den Flüchtigen. Einer Streife der Polizeistation Gießen Süd fielen zwei Verdächte im Bereich der Bootshausstraße auf, die Beamten nahmen die beiden fest. Den Ermittlungen zufolge flüchteten die Täter über die Walltorstraße, die Wetzsteinstraße, in der Folge über die Nordanlage in die Dammstraße und schließlich in die Bootshausstraße.

Der dritte Verdächtige ist weiterhin flüchtig. Die Mitarbeiterin wurde bei dem Überfall schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt.

Die Festgenommenen wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Gießen einem Haftrichter am Amtsgericht Gießen vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen die beiden. Die Beamten lieferten beide daraufhin in Justizvollzugsanstalten ein. Es handelt sich bei den dringend Verdächtigen um einen 20-jährigen polnischen Staatsangehörigen sowie um einen maltesischen Staatsangehörigen im Alter von 37 Jahren.

Die Ermittler suchen die beiden weiß gekleideten Verfolger als wichtige Zeugen und bitten sie, ebenso wie allen weiteren Zeugen, sich bei der Polizei zu melden. Die Beamten fragen: Wer hat den Vorfall bemerkt? Wer hat die Täter auf ihrer Flucht beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität und Aufenthaltsort des dritten Tatverdächtigen machen?

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Volker Bouffier, Staatsanwalt und stellvertretender Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Gießen

Pierre Gath, Polizeihauptkommissar und Pressesprecher des Polizeipräsidiums Mittelhessen

