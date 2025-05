Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Zwei Autos zerkratzt + Versuchter Einbruch in Schule + Radfahrer schwer verletzt

Gießen (ots)

Wetternberg- Krofdorf-Gleiberg: Zwei Autos zerkratzt

An einem Mercedes Benz GLC hinterließen Unbekannte einen Kratzer vom rechten Außenspiegel beginnend bis zum Tankdeckel, an einem Fiat 500 ritzten sie ein Kreuz in die Motorhaube und Kratzer in die Heckscheibe. Die Sachbeschädigungen ereigneten sich zwischen Samstag, 10. Mai, 20 Uhr, und Sonntag, 14 Uhr, in der Wetzlarer Straße. Der Schaden ist geschätzt jeweils mehrere tausend Euro hoch, die Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 0641/7006-3755).

Allendorf: Versuchter Einbruch in Schule

Hebelspuren an der Zugangstür zum Schulgebäude in der Schulstraße deuten auf einen Einbruchversuch hin, der zwischen Donnerstag, 15. Mai, 16 Uhr, und Freitag, 7.40 Uhr, stattfand. Offenbar gelang das Aufhebeln jedoch nicht oder die Diebe wurden gestört, letztlich flüchteten sie, ohne ins Gebäude gelangt zu sein. Es entstand ein etwa 500 Euro hoher Schaden. Die Polizei in Grünberg bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06401/ 9143-0).

Gießen: Radfahrer schwer verletzt

Ein unbekannter Autofahrer fuhr am Dienstag, 13. Mai, gegen 15.30 Uhr rückwärts aus einer Parklücke heraus und übersah dabei offenbar eine Radfahrerin. Die 70-jährige Gießenerin wich mit dem Pedelec aus um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu verhindern. Dabei geriet sie jedoch in die Fahrspur ihrer Begleitung. Der ebenfalls 70-Jährige stürzte mit dem Pedelec und kam schwerverletzt ins Krankenhaus. Zu einem Zusammenstoß mit dem Auto kam es nicht, der unbekannte Autofahrer fuhr weiter. Wahrscheinlich handelte es sich um einen grauen PKW, die Karosserieform soll die eines VW Touran ähneln. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 0641/7006-3755).

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

