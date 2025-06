Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verdacht exhibitionistischer Handlung im Park - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Donnerstagabend kam es im Friedrichspark zu einer mutmaßlich exhibitionistischen Handlung. Eine 35-jährige Frau beobachtete gegen 22:30 Uhr einen Mann, der auf einer Parkbank saß und dabei sichtbar an seinem Intimbereich manipulierte. Die weiterführenden Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Fachdezernates des Kriminalkommissariates Mannheim der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Zeugen, die Hinweise zum Täter oder sonstige sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/1745555 beim Kriminaldauerdienst, zu melden.

