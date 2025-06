Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannter nimmt Frau in Bekleidungsgeschäft auf - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Donnerstagmittag fertigte ein bislang unbekannter Mann intime Filmaufnahmen einer 16-Jährigen in einem Bekleidungsgeschäft in der Mannheimer Innenstadt. . Während die junge Frau nach Bekleidungsstücken suchte, gab der Unbekannte vor, Schuhe zu probieren und kniete sich daneben. Dabei fertigte er mit seinem Mobiltelefon die intimen Aufnahmen. Als die Geschädigte darauf aufmerksam wurde, verließ er eilig das Geschäft. Er konnte wie folgt beschrieben werden: - Männlich - Ca. 180 cm groß - Schlank/ dürr - Kurze dunkelblonde, fettige Haare - Mittelscheitel - war mit einem schwarzen eScooter unterwegs.

Zeugen, die Hinweise zum Täter oder sonstige sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/1258-0 beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell