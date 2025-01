Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Kollision auf B 482 - Frau verstirbt nach Verkehrsunfall

Porta Westfalica (ots)

(SN) Am Dienstagmorgen ist es in Porta Westfalica-Hausberge auf der B 482 zwischen der Portabrücke und der Kreuzung Findelstraße / Fähranger zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Eine 65-jährige Frau aus Minden verstarb noch am Unfallort.

Vorbehaltlich weiterer Erkenntnisse hatte eine 59-jährige VW-Fahrerin aus Porta Westfalica gemeinsam mit ihrer 65-jährigen Beifahrerin gegen 9.20 Uhr den rechten Fahrstreifen der B 482 in Richtung der Autobahn befahren. Zur selben Zeit befand sich in gleicher Fahrtrichtung ein Mann (59) aus Steinfurt am Steuer eines Sattelzuges auf der linken Fahrspur neben dem Pkw. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es in der Folge zur Berührung der Fahrzeuge, wodurch der Volkswagen quer auf die Gegenfahrbahn schleuderte und mit einem von der A2 kommenden VW-Transporter eines Mannes (61) aus Paderborn kollidierte.

Durch die Wucht des Aufpralls an der Beifahrerseite des Pkw erlitt die 65 Jahre alte Mindenerin schwerste Verletzungen. Ihr konnte nicht mehr geholfen werden, sie verstarb noch an der Unfallstelle. Die VW-Fahrerin erlitt einen Schock und wurde leicht verletzt ins Klinikum Minden gebracht. Dorthin lieferten die Rettungskräfte auch den leicht verletzten Transporter-Fahrer ein. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. Zwei sich im VW befindliche Hunde blieben augenscheinlich ebenfalls unversehrt und wurden von Angehörigen in Obhut genommen.

Zur Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle weiträumig abgesperrt. Verkehrsunfallexperten der Polizei übernahmen vor Ort die Ermittlungen. Zur Klärung der Unfallursache forderten die Einsatzkräfte einen Sachverständigen an. Auch eine Notfallseelsorgerin und ein Rettungshubschrauber waren am Einsatz beteiligt. Die verunglückten Fahrzeuge wurden sichergestellt. Nach gegenwärtigen Erkenntnissen dürfte die Unfallaufnahme und die damit zusammenhängende Sperrung noch bis in die Nachmittagsstunden andauern.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell