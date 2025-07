Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Kind bei Unfall verletzt - Radhelm verhindert Schlimmeres

Wie wichtig ein Fahrradhelm sein kann, zeigte am Mittwochvormittag ein Verkehrsunfall in Manzell. Ein 74-jähriger Renault-Fahrer fuhr auf der Meersburger Straße und übersah beim Einfahren auf ein Grundstück mehrere Radfahrer auf dem Radweg. Ein Kind musste daraufhin so stark abbremsen, dass es über den Lenker flog und mit dem Auto zusammenstieß. Das Kind wurde mit nur eher leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der vom Kind getragene Fahrradhelm, der beim Aufprall zerbrach, verhinderte glücklicherweise offenbar Schlimmeres.

Friedrichshafen

Treffen vorgetäuscht und erpresst - Polizei ermittelt

Nach einer offenbar geplanten Erpressung am frühen Mittwochabend im Stadtgebiet ermittelt die Kriminalpolizei gegen drei Männer im Alter von 22, 24, und 26 Jahren. Ein 34-Jähriger hatte über die Sozialen Medien ein Treffen mit einer jungen Frau vereinbart. Anstatt seiner Bekanntschaft traf er im Bereich des Stadtbahnhofs jedoch auf die Männer, die ihm unvermittelt eine Tasche mit seinen Wertsachen abnahmen. Sie gaben an, von dem Treffen mit der Frau zu wissen, und forderten ihn auf, zuhause Geld sowie Schmuck zu holen und im Tausch mit der Tasche zu übergeben. Die vom 34-Jährigen gerufene Polizei traf die jungen Männer kurze Zeit später an. Die Beamten nahmen die Tatverdächtigen vorläufig fest und fanden bei einem der Männer einen Teleskopschlagstock und ein Tierabwehrspray auf. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass die Tatverdächtigen den Account der vermeintlichen Frau selbst angelegt hatten, um den 34-Jährigen unter dem Vorwand des Treffens anzulocken. Die Kriminalpolizei ermittelt unter anderem wegen versuchter Erpressung und Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Friedrichshafen

Einkäufe unterschlagen und davongefahren - Zeugen gesucht

Eine Unbekannte hat am Mittwoch gegen 19.20 Uhr einen vor einem Drogeriemarkt in der Rheinstraße stehenden fremden Einkaufs-Trolley an sich genommen und ist damit von Dannen gezogen. Eine Frau hatte den roten Trolley, in dem sich diverse Einkäufe befanden, kurzzeitig abgestellt, als die ungepflegt wirkende Frau mit grauen, krausen Haaren danach griff, in einen VW-SUV mit FN-Kennung einlud und davonfuhr. Die Unbekannte soll einer Zeugin zufolge bereits zuvor durch Geschrei im Bereich der Einkaufsläden negativ in Erscheinung getreten sein. Ob es sich bei dem Fahrzeug, von dem sie abgeholt wurde, um einen Hilfsdienst handelte, schließen die Ermittler aktuell nicht aus. Hinweise zur Frau nimmt der Polizeiposten Friedrichshafen-Flughafen unter Tel. 07541/2074-0 entgegen.

Friedrichshafen

Unter Drogen und ohne Führerschein unterwegs

Anzeigen kommen auf einen 40-jährigen Autofahrer zu, den Polizeibeamte am Mittwochabend im Bereich Hirschlatt gestoppt haben. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Darüber hinaus ergab sich der Verdacht einer aktuellen Drogenbeeinflussung. Nachdem auch ein Vortest positiv auf THC reagierte, musste der 40-Jährige in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Weiterfahren durfte er nicht.

Owingen

Alkoholisierter Fahrer verursacht Verkehrsunfall

Alkohol intus hatte ein Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen im Gewerbegebiet Henkerberg. Der 59-Jährige fuhr mit einem VW Tiguan in Richtung Maybachstraße. An einer Kreuzung verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, prallte in einen geparkten Opel und schob diesen auf einen Alfa Romeo auf. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf etwa 20.000 Euro. Bei der Verkehrsunfallaufnahme ergab eine Atemalkoholmessung beim unverletzten Fahrer über 1,1 Promille. Er musste seinen Führerschein an Ort und Stelle abgeben und sich in einer Klinik einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung.

