Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Polizeipräsidium Ravensburg gibt Tipps zum Start in die Sommerfest-Saison

Ravensburg / Sigmaringen / Bodenseekreis (ots)

Mit dem Beginn der Sommerfest-Saison in unserer Region gibt das Polizeipräsidium Ravensburg wichtige Hinweise, damit alle diese Zeit sicher und mit guter, unbeschwerter Stimmung genießen können.

Gerade in der Zeit, in der in den Städten und Gemeinden große und kleine Festlichkeiten veranstaltet werden, ist es wichtig, dass wir alle ein besonderes Augenmerk auf unsere Sicherheit und das Wohlbefinden unserer Mitmenschen legen. Obwohl wir in den Landkreisen Ravensburg, Sigmaringen und dem Bodenseekreis in einer der sichersten Regionen leben, ist es der Polizei ein Anliegen, Bürgerinnen und Bürger für potentielle Gefahren zu sensibilisieren.

Eines haben die Veranstaltungen meist gemeinsam: Viele Menschen treffen aufeinander und feiern ausgelassen. Während die meisten ihre Grenzen kennen und verantwortungsbewusst bleiben, gibt es leider immer wieder Personen, die ihr Limit überschreiten.

Der Pegel steigt, die Hemmschwelle sinkt. So kommt es zu nicht gewollten körperlichen Annäherungen, Streitigkeiten oder anderen unerwünschten Auseinandersetzungen. Mit dem Rausch steigt das Risiko, selbst Täter oder auch leichter Opfer einer Straftat zu werden. Das Risiko, in einen Unfall verwickelt zu sein, steigt - egal ob selbst hinterm Steuer oder zu Fuß entlang der Straße.

Neben den Sicherheitskräften bei den Veranstaltungen werden auch wir als Polizei verstärkt mit uniformierten und zivilen Kräften im Einsatz sein, um Straftaten und Störungen frühzeitig zu erkennen und zu verhindern.

Besonderes Augenmerk legen wir dabei auch auf den Jugendschutz. Immer wieder fallen Minderjährige auf, die ihre persönlichen Grenzen, insbesondere im Zusammenhang mit Alkohol, nicht richtig einschätzen können. Hier achten wir neben der Kontrolle und Sensibilisierung von Jugendlichen auch auf die Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen durch Alkohol-Verkäufer und -Ausschenker.

Auch beim Fahren unter Alkoholeinwirkung verstehen wir keinen Spaß - wer Alkohol trinkt, sollte sich am besten schon vorher darum kümmern, wie er nach Hause kommt. Das Auto muss stehen bleiben, wenn der Fahrer nicht mehr fahrtüchtig ist.

Für ein sicheres Feiern gibt die Polizei folgende Tipps:

Verantwortungsvolles Trinken: An heißen Tagen ist Trinken das A und O. Damit sind jedoch antialkoholische Getränke gemeint. Wer dennoch nicht darauf verzichten möchte, sollte verantwortungsvoll bleiben und einen klaren Kopf behalten. Schauen Sie dabei auch, was Sie zu sich nehmen, lassen Sie Ihre Getränke nicht unbeaufsichtigt und nehmen Sie von Fremden keine offenen Getränke an.

Gehen Sie Konflikten aus dem Weg: Halten Sie sich bei Menschen auf, die Sie kennen und denen Sie vertrauen. Vermeiden Sie aggressive und bedrohlich wirkende Situationen möglichst von vornherein und lassen Sie sich nicht provozieren. Falls es doch einmal so weit kommen sollte: Sprechen Sie gezielt andere Menschen an und bitten Sie um Hilfe, wenn Sie sich bedroht oder belästigt fühlen. Rufen Sie im Zweifelsfall die Polizei.

Achtet Sie auf Ihre Wertsachen: Bei öffentlichen Festen steht nicht bei allen das friedliche Miteinander im Mittelpunkt. Ein Eldorado für Langfinger - sie haben in der Masse oft leichtes Spiel. Haben Sie deshalb bitte immer ein Auge auf Ihre Habseligkeiten, tragt Sie Taschen und Wertsachen möglichst Körpernah und seien Sie vorsichtig, wenn Sie von Fremden angesprochen oder angerempelt werden.

Passen Sie aufeinander auf: Gehen Sie am besten in der Gruppe und versuchen Sie, einander den Abend über im Blick zu behalten. Helfen Sie sich gegenseitig, wenn jemand zu tief ins Glas geschaut haben sollte. Rufen Sie zum Beispiel einen Fahrdienst für eine sichere Heimfahrt des Betrunkenen.

Sicherer Nachhauseweg: Planen Sie Ihre Heimreise bereits frühzeitig und möglichst so, dass Sie nicht nachts alleine unterwegs sind. Achten Sie auf einen sicheren Nachhauseweg und nutzen Sie dabei auch die öffentlichen Verkehrsmittel oder Fahrdienste, anstatt selbst zu fahren.

Courage zeigen: Greifen Sie bei Konflikten ein, ohne den Helden zu spielen. Helfen Sie, aber bringen Sie sich dabei nicht selbst in Gefahr. Machen Sie andere ebenfalls auf die Situation aufmerksam und fordern Sie aktive Mithilfe. Melden Sie verdächtige Vorfälle umgehend bei der Polizei. Rufen Sie im Notfall den Polizei-Notruf 110.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell