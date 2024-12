Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Einbruch in Einfamilienhaus Fenster aufgehebelt

Am Samstagabend (14.12.24) ist an der Augustin-Wibbelt-Straße in ein Einfamilienhaus eingebrochen worden. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 15.50 Uhr und 19.10 Uhr. Unbekannte Täter hebelten der Spurenlage zufolge ein Fenster im Erdgeschoss auf und gelangten so in das Haus. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Einbruch aufgenommen, Zeugenhinweise bitte an die Wache in Greven, Telefon 02571/928-4455.

