Polizei Steinfurt

POL-ST: Kreis Steinfurt, mehrere Taschendiebstähle, Polizei warnt

Kreis Steinfurt (ots)

Seit Freitag (13.12.24) hat es im Kreisgebiet eine Reihe von Taschendiebstählen gegeben - der Polizei liegen Anzeigen aus Greven, Lengerich, Ibbenbüren und Steinfurt vor. In Greven ist eine 65-Jährige am Freitagmittag bestohlen worden. Unbekannte Täter entwendeten während eines Einkaufsbummels in der Innenstadt die Geldbörse aus ihrem Rucksack. In der Lengericher Innenstadt stahlen Diebe ebenfalls am Freitagmittag das Portemonnaie einer 82-Jährigen. Aus Ibbenbüren liegen die Anzeigen von drei Taschendiebstählen vor - jeweils am Samstag (14.12.24) zwischen Mittag und frühem Nachmittag beim Einkaufsbummel an der Großen Straße. Die geschädigten Frauen waren zwischen 69 und 71 Jahre alt. Es wurde jeweils die Geldbörse gestohlen. Auch aus Steinfurt sind drei Anzeigen wegen Taschendiebstahls eingegangen. Am Freitagvormittag wurde in einem Supermarkt an der Bahnhofstraße in Burgsteinfurt die Geldbörse einer 37-Jährigen aus ihrer Handtasche gestohlen. In Borghorst wurde eine 82-Jährige in einem Supermarkt an der Altenberger Straße bestohlen. Das war ebenfalls am Freitagvormittag. Ähnlich war es bei einem Diebstahl in einem Supermarkt an der Gantenstraße in Borghorst. Auch dort wurde eine 82-Jährige Opfer des Taschendiebstahls. Eine der Geschädigten aus Ibbenbüren schilderte, dass sie in einem Bekleidungsgeschäft von einer unbekannten Frau angerempelt worden sei. Später bemerkte sie, dass ihr Portemonnaie weg war. In Steinfurt stahlen die unbekannten Täter die Geldbörsen unter anderem aus einem Einkaufskorb sowie aus einer Rollatortasche. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut eindringlich vor Taschendieben - besonders jetzt in der Vorweihnachtszeit. Viele Menschen nutzen die letzten Tage vor Weihnachten für Geschenkeeinkäufe in den Innenstädten. Dort bedienen sich die Diebe, die oft in Duos unterwegs sind, bestimmten Tricks, die die Opfer zunächst ablenken. Ein Mittäter greift dann zu. Das alles geht sehr schnell, so dass die Geschädigten viel zu spät bemerken, dass ihr Portemonnaie fehlt. Auch in Supermärkten greifen Kriminelle gerne nach Geldbörsen, die nicht sicher verstaut sind. Ähnlich wie in anderen Geschäften oder auch in Einkaufszonen spielt Ablenkung eine große Rolle. Ist das Portemonnaie nur schlecht verstaut oder sogar sichtbar - beispielsweise in einem Einkaufskorb - haben die Täter leichtes Spiel. Die Polizei gibt folgende Tipps: - Verstauen Sie Ihre Geldbörse sicher in einer Jackeninnentasche oder in einer geschlossenen Handtasche, die sie dicht am Körper tragen. Auch wenn es umständlich erscheint, die Börse an der Kasse herauszukramen und dieser Vorgang gegebenenfalls länger dauert: Nur so ist Ihr Portemonnaie sicher! - Wenn Ihnen unbekannte Personen zu nahekommen: Verlassen Sie die Örtlichkeit zügig. Oder sprechen Sie die Person konkret an und verlangen Sie, Abstand zu halten. - Sie haben bemerkt, dass Ihre Geldbörse fehlt? Verständigen Sie sofort Ihre Hausbank und lassen Sie die Karte sperren. Erstatten Sie außerdem Anzeige bei der Polizei und veranlassen Sie eine KUNO-Sperrung. Nur so können auch Zahlungen, die per Unterschrift geschehen, verhindert werden. - Klären Sie Ihre Angehörigen und Freunde über Taschendiebe und Ihre Maschen auf!

Tipps und Tricks sowie ein Faltblatt zum Download hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

