Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, Einbrüche in Wohnhäuser, Bargeld und Schmuck gestohlen

Westerkappeln (ots)

In Westerkappeln ist am Freitag (13.12.24) in zwei Häuser eingebrochen worden. An der Sophie-Scholl-Straße schlugen unbekannte Täter zwischen 11.30 Uhr und 21.30 Uhr die Scheibe einer Terrassentür ein und verschafften sich so Zugang zu einem Einfamilienhaus, das am Ende der Straße zum Feld hin steht. Die Unbekannten durchwühlten Schränke und Schubladen und entwendeten nach ersten Angaben einen Bargeldbetrag in mittlerer vierstelliger Höhe. Ganz in der Nähe, am Sölle-Weg, zerstörten Einbrecher ebenfalls die Scheibe einer Terrassentür. So gelangten sie am späten Nachmittag zwischen 16.50 Uhr und 17.45 Uhr in ein Einfamilienhaus. Die Täter durchsuchten in mehreren Räumen die Schränke und stahlen Schmuck. Die Polizei ermittelt zu diesen Einbrüchen. Hinweise von Zeugen nimmt die Wache in Ibbenbüren entgegen, Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell