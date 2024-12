Polizei Steinfurt

POL-ST: Metelen, Einbruch in Wohnhaus, Bargeld gestohlen

Metelen (ots)

Am Vechteufer haben Einbrecher die Terrassentür eines Wohnhauses zerstört. So gelangten sie am Freitag (13.12.24) zwischen 10.15 Uhr und 18.45 Uhr in das Wohnhaus. Die Täter durchwühlten sämtliche Schubladen. Sie stahlen einen Bargeldbetrag im hohen dreistelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben, melden sich bitte bei der Wache in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

