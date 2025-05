Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Pkw aufgebrochen; Verkehrsunfälle; Auseinandersetzung; Armband entwendet; Drogen und Schreckschusswaffe bei Personenkrontolle entdeckt; Polizisten angegriffen

Grabenstetten (RT): Gelegenheit macht Diebe

Auf Bargeld hatte es ein Pkw-Aufbrecher am Donnerstagabend auf einem Wanderparkplatz an der L 211 abgesehen. Der Unbekannte schlug in der Zeit von 17.45 Uhr bis 19.15 Uhr an einem dort abgestellten Ford C-Max die Scheibe der Beifahrertür ein. Anschließend entnahm er die in der Mittelkonsole liegende Geldbörse und entwendete das sich darin befindliche Bargeld. Den Geldbeutel ließ er im Anschluss im Pkw liegen. Der Schaden an dem Wagen wird auf 400 Euro geschätzt. (ms)

Römerstein (RT): Vorfahrt nicht beachtet

Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag in Böhringen entstanden. Ein Senior wollte gegen 9.45 Uhr mit einer Mercedes B-Klasse von der Aglishardter Straße aus nach links auf die B28 einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der vorfahrtsberechtigt dort fahrenden Mercedes C-Klasse eines 52-Jährigen. Durch den Aufprall schleuderte die C-Klasse gegen eine am Fahrbahnrand angebrachte Schutzplanke. Verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. (rd)

Esslingen (ES): Unfall mit drei Verletzten

Drei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Esslingen verletzt worden. Ein Senior war gegen 15 Uhr mit einem BMW auf der Plochinger Straße unterwegs. An der Kreuzung mit der Ulmer-/Schorndorfer Straße wollte er an der Rot zeigenden Ampel anhalten. Seinen Angaben nach verwechselte der BMW-Fahrer jedoch das Gas-/mit dem Bremspedal und fuhr beschleunigt in den Kreuzungsbereich ein. Hierbei kollidierte sein Wagen mit dem auf der Ulmer Straße verkehrsbedingt stehenden VW Caddy einer 67 Jahre alten Frau. Durch den Aufprall wurden der Unfallverursacher, seine Beifahrerin und die VW-Fahrerin ersten Erkenntnissen nach leicht verletzt. Sie wurden mit Rettungswagen in Kliniken gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. (ms)

Nürtingen (ES): Auseinandersetzung zwischen Personengruppen

Nach einer Auseinandersetzung am Donnerstagabend auf einem Sportgelände in der Mühlstraße ermittelt die Kriminalpolizei Esslingen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen mehrere Jugendliche. Kurz vor 20 Uhr hatten sich mehrere Personen zweier Jugendgruppen zur Beilegung einer vorangegangenen Streitigkeit getroffen. Das Gespräch mündete jedoch in einen erneuten, zunächst verbalen Streit und im weiteren Verlauf in eine Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen hierbei auch Baseball- und Hockeyschläger benutzt worden sein. Ein 17- und ein 20-Jähriger erlitten durch Schläge leichte Verletzungen. Sie wurden vom Rettungsdienst zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Im Zuge des sofortigen Einsatzes mehrerer Streifenwagenbesatzungen konnte ein Teil der Beteiligten vor Ort angetroffen werden. Die polizeilichen Ermittlungen zu den Personen und insbesondere zu den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an. (gj)

Kirchheim (ES): Teures Goldarmband entwendet (Zeugenaufruf)

Ein hochwertiges Goldarmband ist am Donnerstagnachmittag in einem Kirchheimer Schmuckladen entwendet worden. Der bislang unbekannte Täter ließ sich gegen 16 Uhr in dem Geschäft mehrere Ringe zeigen. Als der Verkäufer ihm hierbei für kurze Zeit den Rücken zuwendete, steckte der Täter ein auf einem Tisch liegendes Armband ein. Hierbei handelte es sich um ein 1,5 cm breites, 18 karätiges Goldarmband, an dem sich drei Goldmünzen aus Venezuela befanden. Der Wert des Schmuckstücks dürfte im fünfstelligen Bereich liegen. Der Diebstahl wurde etwa eine Stunde später bemerkt und bei der Polizei angezeigt. Von dem Täter liegt folgende Beschreibung vor: Der Mann ist etwa 40 bis 45 Jahre alt, zirka 170 cm groß und hager. Er hat kurze, dunkle Haare sowie einen Dreitagebart. Der Dieb sprach Deutsch mit Akzent. Bekleidet war der Unbekannte mit einer braunen Stoffhose, einem langärmeligen, braun-roten Hemd sowie einer bräunlichen, ärmellosen Weste. Sachdienliche Hinweise zu dem Täter oder dem Verbleib des Armbands werden an das Polizeirevier Kirchheim unter Telefon 07021/501-0 erbeten. (ms)

Bissingen/Teck (ES): Schwer verletzt nach Sturz mit E-Roller

Nach einem Sturz auf der K1249 mit einem E-Roller ist ein 34-Jähriger mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Der Mann und ein Bekannter befuhren kurz vor 21.30 Uhr mit ihren Rollern die Untere Straße von Bissingen in Richtung Weilheim. Dort kam der 34-Jährige alleinbeteiligt, jedoch aus bislang ungeklärtem Grund nach links von der Fahrbahn ab. Auf dem dortigen Kiesuntergrund stürzte er und verletzte sich hierbei schwer. Während den polizeilichen Maßnahmen und der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine deutliche Alkoholbeeinflussung des Mannes fest. Ein vorläufiger Test ergab bei ihm einen Wert von knapp 1,6 Promille, weshalb er eine Blutprobe abgeben musste. (gj)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Frau in psychischem Ausnahmezustand

Eine 37 Jahre alte Frau hat am Donnerstagabend einen Polizeieinsatz mit mehreren Streifenwagenbesatzungen in der Jahnstraße in Stetten ausgelöst. Gegen 19.45 Uhr war die Frau vor einem Einkaufsmarkt mehreren Passanten aufgefallen, als sie sich dort äußerst aggressiv verhielt und umher schrie. Die alarmierten Polizeibeamten trafen beim Eintreffen am Einsatzort die nicht zu beruhigende 37-Jährige an, die zu diesem Zeitpunkt gegen die Glastüren eines Gebäudes schlug. Sie musste durch die Einsatzkräfte in Gewahrsam genommen werden. Die psychisch auffällige Frau wurde im Anschluss in einer Fachklinik untergebracht. (gj)

Tübingen (TÜ): Jugendlicher mit Drogen und Schreckschusswaffe erwischt

Drogen und eine Schreckschusswaffe sind bei einem Jugendlichen am Donnerstagnachmittag gefunden worden. Der 17-Jährige wurde vom Kommunalen Ordnungsdienst der Stadt Tübingen gegen 14.30 Uhr beim Uhlanddenkmal in der Uhlandstraße kontrolliert. Hierbei stellten sie Drogen und eine Schreckschusswaffe bei dem Jugendlichen fest und verständigten die Polizei. Die Polizisten fanden im Anschluss bei dem 17-Jährigen neben der Waffe mehrere Gramm Marihuana sowie Drogenutensilien. Daraufhin wurde die Wohnung des jungen Mannes mit einem Rauschgiftspürhund durchsucht, in der weitere Drogen gefunden wurden. Das Rauschgift und die Schreckschusswaffe wurden beschlagnahmt. Gegen den Beschuldigten wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. (ms)

Tübingen (TÜ): Mit manipuliertem E-Bike erwischt

Beamte der Verkehrspolizei Tübingen haben am frühen Freitagmorgen gegen 3.45 Uhr im Mömpelgarder Weg einen auffälligen E-Bike-Fahrer kontrolliert. Es stellte sich schnell heraus, dass die Polizisten den richtigen Riecher hatten, denn das Rad des 31-Jährigen wies offensichtlich erhebliche technische Veränderungen auf, die eine höhere Geschwindigkeit an dem elektrisch angetriebenen Fahrrad der Marke Samebike ermöglichten. In diesem Zusammenhang ermitteln die Beamten nun zusätzlich wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 31-Jährigen. (gj)

Hirrlingen (TÜ): Polizisten tätlich angegriffen

Wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Widerstands muss sich seit Donnerstagabend ein Mann aus Hirrlingen verantworten. Der Polizei wurde gegen 19.30 Uhr eine randalierende Person an der Ecke Alb-/Wagnerstraße mitgeteilt. An der Örtlichkeit trafen die Beamten einen 37-Jährigen an und wollten diesen kontrollieren. Dieser griff hierbei unvermittelt einen Polizisten an und leistete im Anschluss erheblichen Widerstand. Nur durch den Einsatz eines Polizeihundes konnte der Mann überwältigt werden. Der 37-Jährige wurde hierbei von dem Hund in den Arm gebissen. Zur Wundversorgung wurde der Mann im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht. Im Anschluss musste er aufgrund seines offenbar psychischen Ausnahmezustands in eine Fachklinik eingeliefert werden. (ms)

