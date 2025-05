Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Auseinandersetzung, Unfälle, Brände

Reutlingen (ots)

Unfall unter Alkoholeinfluss

Ein Fahrradfahrer musste nach einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in der Straße Am Heilbrunnen eine Blutprobe abgeben. Der 42-Jährige befuhr gegen 18.10 Uhr mit seinem Fahrrad die Straße Am Heilbrunnen von der Straße Im Efeu herkommend in Richtung Laisen. Dabei scherte er aufgrund eines am Fahrbahnrad parkenden Pkw aus, worauf es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden VW Passat eines 61-Jährigen kam. Der Radler stürzte daraufhin zu Boden und verletzte sich ersten Erkenntnissen zufolge leicht. Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Radler fest. Ein durchgeführter Test ergab einen vorläufigen Wert von rund drei Promille. Der 42-jährige Radler musste daraufhin eine Blutprobe abgeben. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 7.500 Euro geschätzt. (rd)

Sonnenbühl (RT): Mit Pkw zur Seite gekippt

Glücklicherweise unverletzt hat ein 68 Jahre alter Autofahrer einen Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der L230 überstanden. Der Mann befuhr gegen 19.40 Uhr mit einem Ford Fiesta die Gönninger Steige von Genkingen herkommend in Richtung in Richtung Gönningen. Ersten Ermittlungen zufolge kam er in einer Linkskurve mit dem Wagen nach rechts von der regennassen Fahrbahn ab, wo der Fiesta gegen den Bordstein und eine Felswand prallte. Anschließend kippe der Pkw nach links und kam auf dem Dach zum Liegen. Der 68-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Am Fiesta entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Im Zuge der Bergungsmaßnahmen musste die Gönninger Steige für etwa 15 Minuten voll gesperrt werden. Kurz nach 21 Uhr war die Fahrbahn geräumt. (rd)

Römerstein (RT): Unfall mit drei Fahrzeugen

Ein Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen hat sich am Mittwochabend auf der B 465 ereignet. Ein 45-Jähriger war kurz vor 18 Uhr mit einem Seat auf der L 252 von Böhringen herkommend an die Kreuzung mit der Bundesstraße herangefahren und hatte zunächst angehalten. Anschließend wollte der Mann die Kreuzung geradeaus in Richtung Donnstetten überqueren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 23 Jahre alten Seat-Lenkerin, die mit ihrem Pkw auf der B 465 in Richtung Gutenberg unterwegs war. Der Seat wurde durch die Kollision nach rechts abgewiesen und prallte gegen den an der dortigen Einmündung verkehrsbedingt stehenden Nissan einer 55-Jährigen. Die 23-Jährige musste im Anschluss aus ihrem Fahrzeug durch die Feuerwehr befreit werden, da sich die Tür nicht mehr öffnen ließ. Sie wurde anschließend mit ersten Erkenntnissen nach leichten Verletzungen mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Seat und der Skoda waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf 23.000 Euro geschätzt. (ms)

Esslingen (ES): Auseinandersetzung unter Mitbewohnern

Am Mittwochabend ist es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern eines Gebäudes in der Plochinger Straße gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die beiden 29 und 47 Jahre alten Männer gegen 18.45 Uhr in einem Gemeinschaftsraum aus bislang ungeklärten Gründen aneinandergeraten sein. Dabei soll der Jüngere versucht haben, seinen Kontrahenten mit einem Messer anzugreifen. Dieser konnte den Angriff abwehren, jedoch verletzte sich der 29-Jährige dabei an der Hand. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Das Polizeirevier Esslingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (rd)

Neuhausen (ES): Dach in Brand geraten

Zum Brand auf einem Hausdach mussten am Mittwochmittag die Rettungskräfte in die Harthäuser Straße in Neuhausen ausrücken. Ein Zeuge bemerkte gegen 13.40 Uhr eine Rauchentwicklung auf dem Gebäude und verständigte daraufhin die Feuerwehr. Diese musste im Anschluss mehrere Dachziegel abtragen, um an den Brandherd zu gelangen und diesen zu löschen. Ersten Ermittlungen nach könnten Handwerkerarbeiten ursächlich gewesen sein. Der Schaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf zirka 15.000 Euro. Neben der Feuerwehr war der Rettungsdienst vorsorglich ebenfalls an den Brandort ausgerückt. (ms)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Aufsitzrasenmäher ausgebrannt

Ein Aufsitzrasenmäher ist am Mittwochvormittag in Stetten ausgebrannt. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts war das Fahrzeug gegen zehn Uhr während Mäharbeiten in der Stettener Forststraße im Motorraum in Brand geraten. Im Anschluss brannte der Mäher trotz sofortiger Verständigung und Einsatzes der Feuerwehr komplett aus. Durch die Flammen wurde noch ein Baum in Mitleidenschaft gezogen. Über die Höhe des Sachschadens liegen noch keine konkreten Angaben vor. (ms)

Dettenhausen (TÜ): Von der Straße abgekommen

Die drei Insassen einer Mercedes C-Klasse haben bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der B464 nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen erlitten. Ein 19-Jähriger war kurz vor 19.30 Uhr mit dem Mercedes auf der Bundesstraße von dem Eckbergkreisverkehr in Richtung Walddorfhäslach unterwegs. Kurz nach dem Kreisel geriet er den ersten verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge wohl aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrspur, wo eine entgegenkommende 40-Jährige mit ihrem VW Passat in den Grünstreifen ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der 19-Jährige lenkte anschließend offenbar gegen, worauf der Mercedes nach rechts von der Straße abkam. Im angrenzenden Wald überschlug sich der Wagen und kam schließlich auf dem Dach zum Liegen. Sowohl der Fahrer als auch seine beiden Mitfahrer im Alter von 16 und 18 Jahren wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in umliegende Krankenhäuser. Der Mercedes, an dem Sachschaden in Höhe von etwa 9.000 Euro entstand, musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Auch Bäume wurden durch den Verkehrsunfall in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt. Diese war gegen 22.20 Uhr geräumt. (rd)

Albstadt-Ebingen (ZAK): Mit Pkw in Schmiecha gelandet

Ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt geblieben sind die drei Insassen eines BMW X1, der am Mittwochabend im Bereich B463/Sigmaringer Straße in der Schmiecha gelandet ist. Derzeitigen Ermittlungen zufolge befuhr eine 18-Jährige gegen 20 Uhr mit dem Pkw die Bundesstraße, als sie im Einmündungsbereich mit der Sigmaringer Straße die Kontrolle über den Wagen verlor und von der Fahrbahn abkam. Der BMW rutschte daraufhin ins Bachbett der Schmiecha. Alle drei Insassen des Fahrzeugs wurden vor Ort vom Rettungsdienst untersucht. Auch die Feuerwehr war zur Unfallstelle ausgerückt. Der BMW musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. (rd)

