POL-HAM: Auseinandersetzung vor dem Universa-Haus

Hamm-Mitte (ots)

Ein zunächst verbaler Streit zwischen einem unbekannten Tatverdächtigen und einem 30-jährigen Mann aus Hamm endete am Freitag, 21. März, vor dem Universa-Haus in einer körperlichen Auseinandersetzung.

Nachdem der 30-Jährige gegen 23.30 Uhr mit dem Unbekannten in Streit geraten war, zog dieser unvermittelt einen unbekannten Gegenstand und griff den Hammer an. Dabei verletzte er ihn durch wiederholte Schläge gegen Handgelenke und Beine leicht. Nachdem der Mann aus Hamm gestürzt war, flüchtete der unbekannte Tatverdächtige in Richtung Bärenbrunnen.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

Er ist etwa 25 Jahre alt, zirka 1,75 Meter groß und war zur Tatzeit mit einem grauen Kapuzenpullover und einer beige/grauen Hose bekleidet.

Hinweise zu dem Tatverdächtigen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds)

