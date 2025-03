POL-HAM: Wohnungseinbruchsradar Hamm für die Woche vom 17. März bis 23. März

Hamm-Mitte (ots) - Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei am Donnerstag, 20. März, gegen 17.30 Uhr einen betrunkenen Autofahrer. Der Zeuge hatte bereits an der Kasse eines Supermarktes in der Grünstraße deutlichen Alkoholgeruch bei dem 60-Jährigen festgestellt. Anschließend konnte der Zeuge beobachten, wie der 60-Jährige in seinem Fahrzeug zwei Flaschen Schnaps trank und losfuhr. Der Zeuge verständigte ...

