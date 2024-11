Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geldbeutel aus Handtasche gestohlen - Die Polizei ermittelt

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Eine 72-Jährige meldete sich am vergangenen Donnerstag, 31. Oktober, bei der Polizei, um einen Diebstahl ihres Geldbeutels anzuzeigen. Laut den Angaben der Seniorin war sie zwischen 10:15 Uhr und 11 Uhr in einem Discounter in der Danziger Straße einkaufen. Hierbei hing ihre Handtasche am Einkaufswagen. In einem unbeobachteten Moment muss der Täter zugegriffen und den Geldbeutel aus der Tasche gestohlen haben. In der roten Geldbörse befanden sich Ausweisdokumente, mehrere Bankkarten und ein dreistelliger Geldbetrag. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 zu melden. |kfa

