Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ladendieb dank aufmerksamen Zeugen identifiziert

Kaiserslautern (ots)

Mithilfe eines Paares konnte ein Diebstahl am Mittwochnachmittag aufgeklärt werden. Die Zeugin wurde zunächst in einem Discounter in der Königstraße auf einen Mann aufmerksam, der eine Flasche mit Alkohol in seine Jacke steckte. Als dieser anschließend das Geschäft verließ, ohne zu zahlen, nahm der Lebensgefährte der Zeugin die Verfolgung auf. Er konnte den mutmaßlichen Dieb stellen und brachte ihn zurück in den Supermarkt. Eine hinzugerufene Polizeistreife übernahm im Anschluss die Ermittlungen. Der 54-Jährige muss sich jetzt wegen des Verdachts des Diebstahls rechtfertigen. |mela

